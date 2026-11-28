Кандидат физико-математических наук Марк Ширченко, переводчик «Теории Большого взрыва», объяснил в программе «Говорящие» «Радио Науки», почему в прошлое не вернуться. Движение вперёд уже возможно: пара дней на околосветовом корабле — и вы в будущем. Путь назад ломает принцип причинности — возникает парадокс дедушки: убив его, вы не родились бы и не смогли переместиться назад. Поэтому многие физики, включая Стивена Хокинга, считают такие путешествия невозможными.

Ширченко назвал сериал полезным для популяризации науки: он показывает учёных живыми людьми, а после его выхода на Западе выросло число поступающих на физфаки. Запись прошла в «Аркаиме» при поддержке ИЦАЭ.