Доцент Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Лариса Шибакова и директор астрокомплекса Жанна Буйло завершили работу в Республике Мали.

В течение трех недель на двух площадках партнерского Русского дома – в Частном академическом институте «Интеллигенция» и лицее Нани Симпара – они знакомили слушателей с историей России, традициями, культурой, рассказывали о космосе и развитии космонавтики в России, проводили фестиваль русского языка, повышали квалификацию преподавателей.

В фестивале русского языка и культуры «Знакомлюсь с Россией» приняли участие более 60 человек. В рамках двухдневной программы педагоги вместе со слушателями пели русские народные песни, танцевали, проверяли свою эрудицию в квизе «Своя игра», на проекте «Россия и Мали в лицах». Большой интерес вызвала тема поступления в российские университеты, в том числе в Челябинский педагогический.

Кроме этого, в Институте университетской педагогики прошли курсы повышения квалификации для преподавателей «Современные подходы к обучению русскому языку как иностранному в условиях отсутствия языковой среды».

«Акцент был сделан на инновационных подходах к обучению РКИ. Мы поделились своими наработками и обновили профессиональные знания и умения, необходимые для эффективного преподавания русского языка в международном контексте», – поделилась доцент кафедры русского языка и литературы Лариса Шибакова.

Здесь же педагоги Челябинского педагогического провели второй тур международной олимпиады по русскому языку для иностранных обучающихся «Русская березка». Участники успешно справились с заданиями, после чего получили дипломы и памятные подарки.

В лицее Нани Симпара был реализован курс «Открытка из России: виртуальный тур». 79 школьников с интересом путешествовали по городам России, открывали для себя культурные традиции далекой страны, знакомились с климатом, природными ландшафтами, культурными памятниками и достопримечательностями.

«Впечатлило, как усердно и заинтересованно учащиеся осваивали русский язык. Они проявили желание продолжать своё обучение и с нетерпением ждут новых встреч», – рассказала подробности Лариса Геннадьевна.

Директор астрокомплекса Жанна Буйло также провела программу «Космос далекий и близкий». Она рассказала о первом космонавте, создании ракет, об освоении Луны, исследованиях планет. Большой интерес вызвало изучение космических процессов, явлений, небесных светил, а также история развития космонавтики.

«Слушатели задавали много вопросов о строении Вселенной, о том, как устроены галактики, о Солнечной системе. Студенты были благодарны и говорили о том, что хотели бы продолжить курс и углубить полученные знания», – рассказала подробности Жанна Валерьевна.

Напомним, что обучение проходило при поддержке Министерства просвещения РФ и Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история».

ЮУрГГПУ благодарит руководство Русского дома в Республике Мали, Посольство РФ в Мали и Министерство международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области за организацию визита преподавателей.