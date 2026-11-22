В Челябинске городские службы приводят в безопасное состояние подземный переход возле Теплотехнического института, который недавно по решению суда вернулся в муниципальную собственность после расторжения договора с недобросовестным арендатором. Об этом сообщили в городской администрации.

Чтобы пешеходы не падали в холодное время года, специалисты МКУ «ЭВИС» монтируют на ступенях противоскользящие коврики и обрабатывают открытые поверхности реагентами. Завершить работы обещают в ближайшие дни.

Масштабное обновление и восстановление запущенной инфраструктуры перехода власти запланировали на лето следующего года.