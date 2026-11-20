В Центральном парке культуры и отдыха Кургана возводят новое колесо обозрения. Строители уже полностью смонтировали несущие металлические конструкции и перешли к установке пассажирских кабинок. Всего на колесе разместят 20 кабин, в каждую из которых сможет одновременно сесть до 6 человек.

Все кабинки оборудуют современной климатической системой. Летом внутри будет прохладно благодаря кондиционированию, а зимой — тепло за счёт обогрева. Такой подход позволит не закрывать аттракцион в холодное время и сделать его всесезонным.

Когда монтаж будет завершён, подрядчик проведёт пуско‑наладочные работы и испытания под нагрузкой. После этого аттракцион ждёт процедура оценки соответствия.

Работы планируют закончить к середине декабря 2026 года, тогда же аттракцион будет готов принять первых гостей.

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