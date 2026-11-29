Рост доли нелегального оборота сигарет отметили в Челябинской области.

По данным Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, рост составил до 12,4%. Основной причиной стал дисбаланс акцизных ставок в рамках ЕАЭС – это существенная разница в стоимости пачки сигарет в России (153-227 рублей), Беларуси (91 рубль) и Казахстане (150 рублей). Все это стимулирует контрабандные поставки.

Кроме того, влияет цифровая маркировка – некоторые недобросовестные предприниматели не сканируют коды маркировки и, таким образом, обходят систему контроля.