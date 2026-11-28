Концерт группы «Три дня дождя», назначенный на 13 декабря в челябинском зале «Таганай», отменён — как и декабрьские выступления ещё в семи городах: Красноярске, Новосибирске, Иркутске, Тюмени, Екатеринбурге, Перми и Казани. Причина — решение солиста Глеба Викторова пройти курс реабилитации.

Новые даты объявят позже, все купленные билеты останутся действительными на перенесённые концерты. При желании их можно вернуть по месту покупки. В группе поблагодарили слушателей за понимание и попросили сохранить билеты до объявления новых дат.