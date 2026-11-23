В Челябинскую область не пустили 19,2 тонны импортных мандаринов. Груз следовал из Казахстана в Московскую область, но водитель попытался пересечь границу через пункт пропуска «Бугристое». Об этом сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Проверку провели 22 ноября инспекторы ведомства вместе с сотрудниками ПУ ФСБ России и Челябинской таможни. Причиной возврата стало несоответствие пункта пропуска, указанного в фитосанитарных сертификатах. В документах значился пункт пропуска Маштаково в Оренбургской области, а водитель поехал через челябинский.

Международный стандарт по фитосанитарным мерам требует указывать в сертификатах именно те пункты пропуска, через которые грузы будут ввезены в страну. Въезжать через другой пункт запрещено. Машину с мандаринами под контролем сотрудников ведомства вернули на территорию Казахстана.