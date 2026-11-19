Налоговая служба Башкортостана потребовала признать банкротом челябинскую компанию «Энергоинжиниринг». Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Челябинской области. Сумма задолженности, указанная в иске, достигает 196,7 миллиона рублей.

Пока неизвестно, из каких именно обязательств сформировался столь крупный долг. Суд еще не принял заявление к производству, поэтому вопрос о начале процедуры банкротства остается открытым.

Предприятие работает в Челябинске с 2014 года и специализируется на ремонте и реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Его владельцем и руководителем является Александр Ковальчук. По итогам 2025 года выручка организации составила 213,5 миллиона рублей, однако чистая прибыль оказалась значительно скромнее — всего 50 тысяч рублей.

За время деятельности подрядчик заключил 128 государственных контрактов, преимущественно на территории Челябинской области. При этом 13 соглашений были прекращены. Теперь дальнейшая судьба компании будет зависеть в том числе от рассмотрения требований налогового ведомства.