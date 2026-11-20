В Челябинской области готовятся к возможным авариям на изношенных сетях. Чтобы оперативно реагировать на ЧП, регион закупает пять мобильных автономных котельных. Ещё одна уже работает в Челябинске, её приобрёл сам город, а в Златоусте такая установка есть с прошлых лет. Мобильные котельные разместят в разных частях области, чтобы не тратить время на переброску техники через весь регион. Кроме того, закупают два новых спецавтомобиля для аварийных работ.

В каждом муниципалитете сформированы аварийные бригады. Этой зимой их общая численность по области достигла 4 тысяч человек.

Ранее мы рассказывали, как отстоять свои права, если батареи холодные.