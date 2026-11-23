В Челябинске готовятся к вырубке аварийных деревьев вдоль экотропы в микрорайоне Парковый. 24 ноября, специалисты приступят к сносу 159 берёз и осин. Об этом официально сообщили в администрации города.

Речь идёт о лесном массиве рядом с образовательным центром № 5. Территория ограничена улицами Александра Шмакова, Скульптора Головницкого, Габдуллы Тукая и Генерала Брусилова. Ранее экологи провели лесопатологическое обследование зелёных насаждений и составили акт, где зафиксировали основные проблемы — гниль ствола, сухостой и опасный наклон. Эти признаки делают деревья потенциально опасными — они могут рухнуть в любой момент, угрожая здоровью и жизни прохожих.

В мэрии подчёркивают, вырубка — это вынужденная мера, направленная на обеспечение безопасности жителей. Никакой застройки на этой территории не планируется, речь идёт исключительно об устранении угрозы.

Ранее челябинцы били тревогу из-за вырубки берёз в лесу на Северо-Западе.