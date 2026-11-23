Челябинская область заняла 43-е место в рейтинге доходов населения России, составленном РИА «Новости» по данным Росстата за апрель—июнь 2026 года.

Среднедушевой доход в регионе достиг 57,8 тыс. рублей (рост на 1,4% за год), а соотношение доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 2,41.

Среди регионов Урала лидирует ЯНАО (1-е место в РФ, 6,28), за ним следуют ХМАО (10-е место, 3,27), Свердловская (15-е, 2,95) и Тюменская (24-е, 2,65) области. Замыкает уральскую группу Курганская область (69-е место, 2,09).