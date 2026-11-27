27 ноября, в пятницу, Челябинскую область накроет редкая "сдвоенная" магнитная буря — два всплеска геомагнитной активности за один день. Такой прогноз дают учёные лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ: причиной станет крупная корональная дыра на Солнце, к которой во второй половине недели поворачивается Земля.

Вероятность магнитной бури 26 ноября оценивали в 51%, а уже 27-го она вырастает до 60%. Оба всплеска придутся на первую половину дня с перерывом примерно на три часа: первый ожидается с 02:00 до 05:00 по местному времени, второй — с 08:00 до 11:00, после чего активность начнёт спадать.

Речь идёт о слабой буре уровня G1 — самом низком уровне геомагнитных возмущений. В основном она влияет на работу спутников и радиосвязь и прямой угрозы здоровью не представляет. Тем не менее метеозависимым людям в этот день советуют снизить физические и эмоциональные нагрузки, следить за артериальным давлением и соблюдать режим сна.

Сильное влияние корональной дыры ограничится одним днём — пятницей, 27 ноября. До конца ноября новых крупных магнитных бурь по текущим прогнозам не ждут.