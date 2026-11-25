Жители Металлургического района Челябинска, оставшиеся без тепла после аварии на ТЭЦ ЧМК, получат перерасчёт платы за недопоставленный ресурс по итогам ноября. Об этом сообщили в Управлении ЖКХ региона.

О том, что корректировку начислений проведет МУП «ЧКТС», сообщил главный инженер ПАО «ЧМК» Игорь Раков, принеся горожанам извинения за доставленные неудобства и поблагодарив за терпение.

«Сегодня ночью на теплоэлектроцентрали ЧМК восстановлена работа тепловых котлов, от которых обеспечивается теплоснабжение Металлургического района города Челябинска. Тепло от станции подано в магистральные сети МУП «ЧКТС», коллеги из управляющих компаний подтвердили приём тепла в жилые дома», — прокомментировал он.

Чтобы система окончательно вышла на нормативные параметры, воде в трубах нужно трижды пройти полный цикл прогрева через котлы станции — завершить этот процесс и полностью прогреть квартиры планируют сегодня, 25 ноября, до 20:00.

«МУП "ЧКТС" произведет перерасчёт жителям за недопоставленное тепло за ноябрь месяц. От лица Челябинского металлургического комбината приносим извинения за доставленные неудобства», — добавил Игорь Раков.