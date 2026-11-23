Утром 23 ноября в Челябинской и Свердловской областях введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили региональные власти. Местных жителей призывают сохранять спокойствие и бдительность, а также предупреждают о возможных ограничениях мобильного интернета и перебоях со связью, а также напомнил, что ответственные службы принимают все необходимые меры.

Жителям уральских регионов настоятельно рекомендуют не подбирать и не перемещать обломки БПЛА, не снимать на фото и видео работу систем ПВО, а при обнаружении подозрительных предметов звонить по номеру 112.