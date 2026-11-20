В Снежинске лиса напала на 44‑летнего мужчину, который просто гулял по парку. Хищница успела вцепиться ему в голень. Пострадавшего доставили в больницу, врачи сделали прививку от столбняка и начали курс инъекций против бешенства.Об этом сообщила в соцсетях Центральная медико-санитарная часть № 15 ФМБА.

Случай — не единственный. Этой осенью лис замечают практически во всех районах города. Только за неделю в ЦМЧС № 15 обратились трое укушенных. Одну женщину госпитализировали с рваной раной голени, двое других лечатся амбулаторно. Из‑за участившихся встреч с хищниками жители боятся отпускать детей одних в школу.

Как объясняют специалисты, причин, почему лисы выходят к людям, несколько: нехватка корма в лесу, доступность еды в городе, погодные условия и рост численности зверей.

Власти проинформировали МВД, ветеринарную службу и санврача, а в региональное Минэко направлен запрос на регулирование численности лис. При этом самостоятельно отлавливать диких животных город не может: охота и применение оружия в черте округа запрещены.

Ранее мы писали о том, что в двух посёлках Челябинской области ввели карантин из-за бешенства.