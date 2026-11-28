48% штатных сотрудников в Челябинске ждут годовую премию или 13-ю зарплату по итогам 2026 года. Это немного выше среднероссийского уровня (42%), при этом полностью уверены в выплате лишь 19% опрошенных по стране. Чаще других на бонус рассчитывают работники госструктур, охраны, безопасности и права — 55%, в IT, маркетинге и коммуникациях — 48%, в сельском хозяйстве — 47%, в промышленности — 46%.

Среди тех, кто уже получал премию, 12% говорят о сумме в месячный оклад, 10% — о половине, 16% — меньше половины; две месячные зарплаты получили лишь 2%. В среднем последняя годовая выплата составила 90% месячного дохода. На рост заработка в 2027 году нацелены 61% челябинцев; вакансии чаще всего находят на площадках электронной коммерции (33%), через знакомых (24%) и в соцсетях (22%).