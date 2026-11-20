В микрорайоне «Залесье» Челябинска прошла акция против строительства подозрительного ангара. Объект возводят по соседству с детским садом и многоквартирными домами. Стройнадзор уже признал конструкцию самовольной постройкой, однако работы продолжаются. Как выяснилось, ангар строит компания, связанная с застройщиком «Залесья». Что разместят внутри — неизвестно. Об этом сообщает 74.RU.

Тревогу жители подняли осенью, когда рядом с домами начали забивать сваи. Рабочие пояснили: здесь появится гараж для ремонта спецтехники. Обращения в инстанции результата не дали: разрешения на строительство нет, земля предназначена под жильё или рекреацию, но стройка идёт, а паспорт объекта до сих пор отсутствует. На обращения в полицию, по словам местных, реакции также не последовало. Об этом сообщает 74.RU.

К протестующим выехал глава Центрального района Виктор Ереклинцев. По его словам, обращения направлены в Госстройнадзор, Росреестр и Роспотребнадзор, а с застройщиком достигнута договорённость приостановить работы.

По документам участок принадлежит ООО «Офис под ключ». Управляющий компании пояснил, что ангар будет вспомогательной постройкой, для её возведения отдельное разрешение не требуется. Что разместят внутри, он раскрывать не стал, но заверил: автобазы для дизельной спецтехники там не будет.

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