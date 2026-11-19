Челябинский областной суд поддержал решение первой инстанции — бывшие главы трёх сельских поселений останутся в СИЗО до 3 января 2027 года. Речь идёт о экс-руководителях Обручевского, Новопокровского и Зингейского поселений. Их обвиняют превышение должностных полномочий и пособничество в мошенничестве.

По версии следствия, криминальная схема развернулась вокруг контрактов на ликвидацию несанкционированных свалок в округе. В марте 2024 года администрации поселений заключили с подрядной организацией соглашения на суммы от 5,5 до 13,6 млн руб. Однако работы были выполнены некачественно, а порой и вовсе не выполнены в полном объёме. Несмотря на это, главы поселений подписали документы с заведомо ложными сведениями о полном и надлежащем исполнении обязательств. В результате подрядчик получил деньги в полном объёме.

Отдельный эпизод касается экс‑главы Зингейского поселения. По данным правоохранителей, он получил от директора подрядной организации 100 тыс. руб. за содействие в реализации этой схемы.

Ранее мы сообщали о том, что в Магнитогорске начальник ИК-18 Павел Арзамасцев отправлен в СИЗО до января.