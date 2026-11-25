Чебаркульский суд вынес приговор 39‑летней местной жительнице. Её признали виновной в неуплате средств на содержание детей.

Женщина лишена родительских прав в отношении семерых детей, а долг по алиментам превысил 4,3 млн руб. При этом официально она нигде не работает.

Подсудимую ранее уже дважды судили — за жестокое обращение с детьми и за неуплату алиментов. Суд назначил наказание. Ближайшие 11 месяцев горе-мать проведёт в колонии-поселении.

Ранее мы писали о том, что в Челябинске суд аннулировал отказ от наследства ради выплаты алиментов.