Житель Челябинска попытался уйти от выплаты алиментов, отказавшись от части наследства после смерти матери. В 2021 году мужчине полагалась половина квартиры в центре Челябинска и четверть гаража во дворе того же дома. Но к тому моменту его долг по алиментам уже превышал 400 тыс. руб. Вместо того, чтобы принять имущество и частично закрыть задолженность, мужчина оформил отказ, видимо, рассчитывая, что так спрячет от приставов потенциальный актив.

Однако в феврале 2025 года пристав подал в суд иск о признании отказа от наследства недействительным. Первая инстанция отклонила заявление, сославшись на пропуск срока исковой давности. Однако апелляционный суд рассмотрел, что срок не истёк, до его окончания оставалось ещё пять месяцев.

В итоге суд постановил применить последствия недействительности сделки: право собственности супруга умершей матери на доли в недвижимости прекращено, а записи о регистрации этих прав в ЕГРН подлежат погашению. Теперь объекты снова могут считаться активом, за счёт которого можно погасить долг.

Сейчас должник живёт в соседнем регионе, и исполнительное производство передали по месту его проживания. У мужчины есть постоянный доход — пенсия, но задолженность успела вырасти до 1,7 млн руб. Как только право собственности на челябинскую недвижимость будет официально зарегистрировано, пристав сможет ограничить регистрационные действия с объектами, затем — наложить арест, провести оценку и выставить имущество на торги.

Ранее мы писали о том, что челябинца с долгом по алиментам в 1 млн поймали в Перми по «умным» камерам.