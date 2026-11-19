В микрорайоне Утяк в Кургане 19 ноября в двухквартирном жилом доме вспыхнул пожар. На место оперативно прибыли пожарные расчёты, им удалось не дать огню перекинуться на соседние строения. После того как пламя было потушено, в одной из квартир обнаружили тело хозяйки квартиры.

По предварительным данным, к возгоранию мог привести недостаток конструкции электросети или неисправность электрооборудования. Специалисты не исключают, что причиной пожара стала изношенность проводки либо перегрузка сети из‑за одновременного включения нескольких мощных приборов. Однако окончательные выводы можно будет сделать только после завершения всех экспертиз.

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