Пять человек пострадали в ДТП28 ноября на трассе между Миассом и Златоустом – все произошло на 17 километре.

Как рассказали в Госавтоинспекции Челябинской области, водитель Volkswagen Jetta не справился с управлением на заснеженном участке, выехал на встречную полосу и врезался в Opel Astra, где, помимо водителя, было трое пассажиров – включая двоих детей. Медики оказали пострадавшим помощь и отпустили домой – госпитализировать пришлось лишь водителя Volkswagen Jetta.

В Госавтоинспекции напоминают, что заснеженная дорога требует от водителей предельной собранности и осторожности.