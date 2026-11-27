По словам главного внештатного пульмонолога Минздрава Челябинской области, заведующего ОКБ № 3 Владимира Антонова, электронные сигареты наносят дыхательной системе даже больший ущерб, чем обычные.

Ключевая опасность вейпов — в неконтролируемом потреблении никотина. Как пояснил врач, в обычной сигарете доза вещества приблизительно известна, а в вейпе — нет. При этом пар проникает в лёгкие гораздо глубже, чем табачный дым.

В жидкостях для вейпов содержатся никотин, ароматизаторы, этиленгликоль и другие вещества, провоцирующие тяжёлые, нередко необратимые изменения в лёгких. В ряде случаев такие поражения не поддаются лечению. Медик особо подчеркнул, что даже однократное употребление вейпа способно привести человека в реанимацию.

Среди первых тревожных признаков поражения лёгких врач назвал одышку и нарастающий кашель, который не проходит самостоятельно, а со временем только усиливается. Без своевременной врачебной помощи состояние будет стремительно ухудшаться.

Кроме того, из‑за несертифицированных химических и ароматических добавок также возможно поражение центральной нервной системы.

Ранее мы писали о том, что в Челябинской области с 1 марта 2027 введут запрет на продажу вейпов.