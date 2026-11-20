Можно ли давать ребёнку антибиотики «на всякий случай» и почему врач не выписывает их при обычной простуде? На этот вопрос ответила заведующая педиатрическим отделением детской городской клинической поликлиники № 8 им. А. Невского Полина Колдаева. Главное правило, по её словам, звучит просто: антибиотик убивает бактерии — и всё. Препарат не ускорит выздоровление, если болезнь вызвана вирусом.

Антибиотик не «подстрахует» к важному событию, если причина болезни — вирус. Более того, даже наличие бактерии в анализах не всегда означает, что она вызывает болезнь. Исследование показало, что у 62 % детей с обструктивным бронхитом в носоглотке обнаруживали бактерии, но приём антибиотика не ускорял их выздоровление по сравнению с плацебо.

При этом, отмечает врач, когда антибиотик действительно необходим, современная медицина позволяет не «перелечивать». Так, при неосложнённой пневмонии у детей пятидневный курс антибиотика широкого спектра действует так же эффективно, как десятидневный.

Осторожность врачей с назначениями объясняется и растущей угрозой: устойчивость бактерий к антибиотикам увеличивается во всём мире, особенно среди детей до двух лет.

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