В ближайшую субботу, 21 ноября, в Челябинской области пройдёт масштабная акция «День здоровья для СВОих». Ветераны СВО, их родные, а также члены семей погибших бойцов смогут бесплатно пройти широкий спектр обследований, сделать прививку от гриппа и получить консультации специалистов.

Особое внимание в рамках акции уделяют эмоциональному состоянию участников и их семей, поэтому в поликлиниках будут доступны консультации психологов и психотерапевтов.

Тем, кому по результатам осмотра потребуется более глубокое восстановление, помогут в специализированных центрах Челябинска и Магнитогорска, а также в областном клиническом терапевтическом госпитале ветеранов войн. Там действуют длительные программы реабилитации, которые учитывают специфику состояния участников боевых действий и позволяют системно работать над возвращением к полноценной жизни.

Записаться на «День здоровья» можно в своей поликлинике по месту прикрепления, там же расскажут все подробности и помогут подобрать удобное время.

Ранее мы сообщали об усилении мобильных огневых групп в Челябинской области.