На российско‑казахстанском участке границы, в пункте пропуска «Бугристое» Троицкого района Челябинской области, остановили попытку вывоза потенциально опасной продукции животного происхождения. Грузовик вёз 17,9 т говядины в четвертинах. Партия следовала из убойного пункта Чувашской Республики в Акмолинскую область Казахстана.

При проверке выяснилось, что у предприятия‑отправителя нет аттестации поднадзорного объекта на право вывоза охлаждённой говядины на территорию стран Таможенного союза. По правилам, перемещать подконтрольные товары между государствами‑членами союза могут только организации и лица, включённые в специальный реестр.

В связи с нарушением ветеринарно‑санитарных требований вывоз продукции запретили.

Ранее мы писали о том, что в Челябинске забраковали 20 тонн зараженного винограда из Таджикистана.