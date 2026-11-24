Баскетбол в Челябинской области оказался в десятки раз доступнее хоккея, что напрямую влияет на популярность этих видов спорта среди детей. Президент Федерации баскетбола региона Николай Сандаков в интервью ЕАН привел конкретные цифры: если для выхода на хоккейную площадку требуется экипировка минимум на 200 тысяч рублей, то для игры в баскетбол достаточно кроссовок, майки и трусов, а занятия в секциях редко стоят дороже 5 тысяч рублей в месяц.

Сандаков также объяснил отсутствие воспитанников челябинских спортшкол в основном составе клуба «Челбаскет». По его словам, от системы гарантированных мест для местных игроков пришлось отказаться, так как спортсмены начали использовать статус «своего» для шантажа руководства. Теперь место в команде нужно доказывать исключительно спортивными и человеческими качествами, независимо от прописки, так как подготовка в спортшколах пока не успевает за уровнем профессионального клуба.