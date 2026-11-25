Главный тренер челябинского «Трактора» Скотт Гордон после матча с «Ладой» (5:2) объяснил, за счет чего команде удалось добиться победы. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

По его словам, первые два периода челябинцы много времени проводили в зоне атаки, но действовали по периметру. Переломным стал третий отрезок: хоккеисты начали чаще бросать, и это дало плоды. Журналисты заметили, что в последних играх «Трактор» особенно результативен именно в концовке — в Магнитогорске забросил четыре шайбы, а теперь три.

«В Магнитогорске мы играли уверенно все 60 минут и создавали моменты. Пусть на табло это не отражалось, настрой был правильным. Сегодня ключевые броски пришлись на третий период», — пояснил тренер.

Отдельно Гордон высказался о командировке Ярослава Федосеева в «Челмет». Задача — дать молодому игроку больше игрового времени, чтобы через практику он набрал форму. «Это нормально, когда молодые ошибаются. Они на этом учатся», — отметил наставник.

Болельщиков он успокоил по поводу Прибыльского, который пропустил уже вторую игру. У хоккеиста небольшое повреждение, и в клубе ждут его возвращения в течение недели. А вот с Горбуновым ситуация сложнее: точных сроков пока нет, восстановление идет медленнее, чем рассчитывали.

Отдельно Гордон коснулся Виталия Кравцова. Форвард тренируется, но пока в неконтактной группе.

«Следующий этап — переход в общую группу. Если Кравцов не выйдет до перерыва, то после него его точно увидят на льду», — заключил тренер.