В Челябинской области подвели итоги осенней всероссийской акции «Монетная неделя», которая проходила с 26 октября по 7 ноября. Жители региона сдали в банки и сетевые магазины свыше четырёх тонн монет на общую сумму 4,7 миллиона рублей, об этом сообщили в Уральском ГУ Банка России по региону.

Чаще всего южноуральцы приносили десятирублёвые монеты — на них пришлось почти 40% от всего объёма, а реже всего в копилках встречались одна и пять копеек. Участники могли без комиссии обменять металлические деньги на купюры или зачислить сумму на счет.

Как отметила управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина, акция проводится дважды в год, чтобы вернуть в оборот залежавшуюся в копилках мелочь. При этом в некоторых банках и торговых сетях региона сдать монеты без комиссии можно и после завершения основной недели — актуальный список точек размещен на сайте монетнаянеделя.рф.