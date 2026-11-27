Ситуация на топливном рынке Свердловской области остаётся стабильной, а дефицита бензина и дизеля в регионе не ожидается. Об этом сообщает JustMedia.ru

Как уточнили в департаменте информационной политики региона, у крупных сетей АЗС сформированы достаточные запасы горючего. Если у одного из поставщиков возникнут временные перебои с отгрузкой, его объёмы готовы оперативно перекрыть другие игроки рынка.

«Ситуативное отсутствие отдельных видов топлива на некоторых заправочных станциях связано с логистическими издержками, в том числе вызванными сложными погодными условиями», — пояснили в ведомстве.

Поводом для обсуждения стали сообщения автомобилистов о том, что на ряде свердловских заправок «Лукойл» пропали бензин АИ-95 и дизельное топливо, а на станциях «Газпромнефти» начали собираться очереди. Власти призвали водителей не поддаваться панике, не доверять слухам и не провоцировать искусственный ажиотаж на АЗС.