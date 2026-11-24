Во вторник, 24 ноября, на территории Челябинской области сохранится аномально тёплая для конца осени погода, сопровождающаяся сложными погодными условиями. Как сообщает региональный Гидрометеоцентр, жителей ожидает локальный ледяной дождь и мокрый снег при порывистом ветре, из-за чего дороги станут крайне скользкими.

В дневные часы в областной столице столбики термометров поднимутся до +3 градусов. С утра в Челябинске пройдёт дождь, ветер будет дуть с запада со скоростью до 6 метров в секунду. В горнозаводской зоне — Златоусте и Сатке — чуть холоднее, около нуля граудсов. А в северной части региона — Нязепетровске, Верхнем Уфалее — мокрый снег может идти до самого вечера. В то же время в Магнитогорске обойдется без осадков, а в Троицке и Южноуральске возможен лишь кратковременный мокрый снег утром.