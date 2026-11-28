Советский районный суд Челябинска в закрытом заседании обратил в доход государства доли в семи предприятиях дорожной отрасли региона — имущество признано полученным коррупционным путём. В казну РФ отошли 100% долей ООО «ГК Автодор», «Уралдорпроект», «Трансрегион», «НПИ-М» и «Лидер Плюс», а также 25% нераспределённых долей в «Технопарке» и «Магистрали».

Дело превысило 180 томов; часть долей принадлежала лицам, в том числе скрывающимся за пределами России. Один из ответчиков признал иск и согласился на передачу государству 100% долей своего предприятия. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Челябинском областном суде в течение месяца. В снятии ареста с имущества ответчикам отказано, с них взыскана госпошлина.