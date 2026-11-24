Суд в Челябинске по иску региональной прокуратуры изъял в доход государства имущество бывшего руководителя фонда капремонта Виктора Тихоненко и связанных с ним лиц на сумму свыше 360 млн рублей.

По данным надзорного ведомства, с июля 2014 по март 2025 года Тихоненко незаконно совмещал должностные обязанности с управлением тремя коммерческими фирмами. Он обеспечивал им победу в аукционах фонда, благодаря чему руководители этих организаций получили более 156 млн рублей. На эти средства были приобретены 26 объектов недвижимости в Челябинской области, Москве и Крыму, а также 38 транспортных средств. Для сокрытия активов чиновник оформлял имущество на близких родственников.

Уголовное дело в отношении Тихоненко по обвинению в получении взятки (ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) в настоящее время рассматривается в суде.