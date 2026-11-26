Житель Сысерти Свердловской области лишился своего автомобиля Subaru Impreza после того, как повторно сел за руль в нетрезвом виде. Иномарку конфисковали и обратили в доход государства, сообщает JustMedia.ru

Как уточнили в ведомстве, 48-летний мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. Когда он вновь попался автоинспекторам пьяным, в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

Помимо основного наказания, суд постановил изъять транспортное средство. Судебные приставы разыскали автомобиль и передали его в собственность государства.