Грузовой корабль «Прогресс МС‑36» выведен на орбиту, его стыковка с Малым исследовательским модулем МКС запланирована на 26 ноября. Об этом сообщил «Роскосмос».

На станцию доставят топливо, воду, продукты, научное оборудование, и робота‑аватара «Теледроид» с машинным зрением. Его создали в Магнитогорске. У робота нет ног. Это компактный торс с руками — так экономят место. Конструкцию можно закрепить на манипуляторе или на поверхности станции; она рассчитана на вакуум, радиацию и перепады температур.

«Теледроид» поможет космонавтам сократить время работы в открытом космосе и снизить риски. Он будет подготавливать рабочее место — вскрывать обшивку, размечать зону, ставить оборудование, соединять разъёмы, передавать инструменты и убирать площадку. Управлять роботом можно в трёх режимах: телеоператорном (через экзоскелет и очки дополненной реальности), автоматическом (по заранее заданной программе) и супервизорном (по голосовым командам — робот сам проанализирует ситуацию и выполнит задачу). Управлять им можно как с МКС, так и с Земли.

Сначала «Теледроид» поработает внутри станции, затем его внешнюю часть установят на модуле «Наука». Одна из главных целей проекта — отработать технологии космической робототехники и элементы искусственного интеллекта, в будущем они пригодятся для освоения Луны и Марса.

Более подробно познакомиться с разработкой учёных из Магнитогорска — Роботом-андроидом «Теледроидом» можно здесь.