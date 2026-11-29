Роботы из Челябинской области будут работать на заводах Беларуси – это один из результатов визита делегации республики на Южный Урал.

Как сообщил губернатор региона Алексей Текслер, Беларусь стабильно входит в тройку главных торговых партнеров области – Южный Урал поставляет металл, энергетическое оборудование, продукты питания.

В свою очередь белорусское оборудование названо перспективным для развития молочного животноводства. Для сохранения контактов решено сохранить на следующий год регулярное авиасообщение Челябинск – Минск.

За время визита делегация посетила ЧКПЗ, заводе роботов, миасский автозавод «Урал» и компанию LD, а также возложила венки к Вечному огню на Алле славы в Челябинске.