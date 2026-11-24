В Челябинске готовятся установить пять поклонных крестов. Они появятся на главных въездах в город. Скульптурные композиции планируют разместить на Бродокалмакском, Свердловском, Троицком и Уфимском трактах, а также на Копейском шоссе.

Инициатива принадлежит одной из автономных некоммерческих организаций, которая возьмёт на себя расходы на установку и содержание объектов.

Кресты выполнят из железобетона, а с учётом постамента‑основания высота каждой композиции составит 9 метров. Решение об установке поддержала Челябинская городская дума.

Ранее мы рассказывали, зачем люди ходят на кладбищенские экскурсии.