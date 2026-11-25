ООО «Диалог» ИНН 3000003423, именуемое в дальнейшем Организатором торгов, действующее на основании Договора № СПО(Д-ЧЛБ)-1/2025 от 04.07.2025г, заключенного с МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской обл., извещает о проведении торгов в форме аукциона по реализации арестованного имущества на основании поручений МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях и уведомлений ФССП России по Челябинской и Курганской областях.

Используемые сокращения: Д-к, с-к – должник, собственник, з/у – земельный участок, пл. – площадь, с-к – собственник, к/н – кадастровый номер, ул. – улица, д.-дом, н/ц- начальная цена, м/х – место хранения, з-к-задаток, руб.-рублей, п-е – поручение, г.в. – год выпуска, Ч/о – челябинская область, ЗК – Земельный кодекс, ГК – Гражданский кодекс, РФ – Российская Федерация.

Торги по следующему имуществу состоятся 30.12.2026г. в 10ч.00мин. Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать на ЭТП в сети с 10:00 26.11.2026г. до 16:00 28.12.2026г. Дата подведения итогов рассмотрения заявок – 29.12.2026г. Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене на электронной торговой площадке «Фабрикант» (далее – ЭТП) по адресу: https://www.fabrikant.ru/.

Первые торги: Д-к, с-к Мистюк В.А. А/м Volkswagen Jetta, 2013 г.в., VIN: WVWZZZ16ZDM059925. п. Приморский, ул. Партизанская, д. 35. Н/ц: 629 100 руб. з-к: 94 365 руб. Д-к, с-к Мингалева Н.Г. А/м Opel Astra, 2011 г.в., VIN: XWF0AHL69B0023198. с. Каратабан, ул. Солнечная, д. 24. Н/ц: 511 600 руб. з-к: 76 740 руб. Д-к, с-к ООО «А-Трейд». А/м Kia PS Soul, 2018 г.в., VIN: XWEJP814BK0007452. г. Магнитогорск, Трансстроевский проезд, д. 18. Н/ц: 1 317 100 руб. з-к: 197 565 руб. Д-к, с-к Бобровский А.А. А/м Lada XRAY, г/в 2018, VIN: XTAGAB110J1 082294. г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 2. Н/ц: 612 300 руб. з-к: 91 845 руб. Д-к, с-к Гареева Е.В. А/м 2015 г.в., (без модели), VIN: Z94CU41DAFR422351. г. Сатка, ул. Индустриальная, д. 14. Н/ц: 517 300 руб. з-к: 77 595 руб. Д-к, с-к ООО «УРАЛЬСКОЕ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО». Блок - контейнер комрессорный БКК. г. Златоуст, проезд Парковый, д. 1. Н/ц: 6 380 000 руб. з-к: 957 000 руб. Д-к, с-к ООО «УРАЛЬСКОЕ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО». Молот пневматический М 4140 А. г. Златоуст, проезд Парковый, д. 1. Н/ц: 2 240 000 руб. з-к: 336 000 руб. Д-к, с-к ООО «УРАЛЬСКОЕ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО». Молот пневматический МА 4132. г. Златоуст, проезд Парковый, д. 1. Н/ц: 721 000 руб. з-к: 108 150 руб. Д-к, с-к Симонян А.Г. Грузовой самосвал CHANGAN, 2022 г.в., VIN: LZGJR4V45NX042006. г. Челябинск, пер. 1-й, д. 586А СНТ Мичуринец. Н/ц: 3 071 800 руб. з-к: 460 770 руб. Д-к, с-к ООО «Завод ЖБИ Партнер+». Кран стреловой СК - 3861, зав. № 331, 1992 г.в. г. Челябинск, Копейское шоссе, д. 48/1. Н/ц: 1 587 400 руб. з-к: 238 110 руб. Д-к, с-к ООО «Интегрос». А/м Lada Largus, 2020 г.в., VIN: XTAKS045LM1316620. г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 21. Н/ц: 865 400 руб. з-к: 129 810 руб. Д-к, с-к ООО «Интегрос». А/м Mercedes-Benz, 2017 г.в., VIN: XDN9096321В125535. г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 21. Н/ц: 1 631 900 руб. з-к: 244 785 руб. Д-к, с-к Семакин Е.В. А/м Toyota LAND CRUISER 200, 2011 г.в., VIN: JTMHT05J404045432. г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 38. Н/ц: 2 337 700 руб. з-к: 350 655 руб. Д-к, с-к Клименко Д.О. А/м Hyundai Elantra, 2017 г.в., VIN: XWEDC41FBH0001680. г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 68. Н/ц: 1 168 600 руб. з-к: 175 290 руб. Д-к, с-к Квиринг А.В. А/м Lada Vesta, 2024 г.в., VIN: XTAGFL110R0801580. г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 38. Н/ц: 1 072 300 руб. з-к: 160 845 руб. Д-к, с-к Скибинев А.О. А/м Renault Symbol AU14, 2006 г.в., VIN: VF1LB03C536091018. г. Магнитогорск, ул. Советская, д.129/1. Н/ц: 200 200 руб. з-к: 30 030 руб. Д-к, с-к Согрин А.В. А/м А 15 Vortex Corda, 2011 г.в., VIN: X7MDA11AMB0001730. г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 26. Н/ц: 171 900 руб. з-к: 25 785 руб. Д-к, с-к Лощенов Ю.Н. А/м Honda Accord, 2012 г.в. VIN: JНМСU2680DС205215. г. Копейск, ул. Борьбы д.61. Н/ц: 989 218 руб. з-к: 148 382,70 руб. Д-к, с-к Якшигулов А.Т. А/м 2784Н2, 2008 г.в., VIN: XUB2784H280000196. с. Агаповка, ул. Железнодорожная 26. Н/ц: 250 600 руб. з-к: 37 590 руб. Д-к, с-к Важенина Л.Р. А/м Chery SUV T 11, 2007 г.в., VIN: XUVDB14В170009767. с. Селезян, ул. Мира, д. 32. Н/ц: 238 500 руб. з-к: 35 775 руб. Д-к, с-к Колмаков С.А. А/м LADA Niva, 2024 г.в., VIN: XTA212300R0912767. с. Коелга, ул. Заречная, д. 10. Н/ц: 1 009 900 руб. з-к: 151 485 руб. Д-к, с-к Назаров Д.М. А/м Lada Granta, 2022г.в., VIN: ХТА219040Р0896356. г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 38. Н/ц: 464 200 руб. з-к: 69 630 руб. Д-к, с-к Шиховцов И.Н. А/м Nissan X-Trail, 2007г.в., VIN: JN1TBNT31U0007993. п. Урал, пер. Южный, д. 3. Н/ц: 637 300 руб. з-к: 95 595 руб. Д-к, с-к Балахонцев С.В. А/м Lada Largus, 2012 г.в., VIN: XTARS015LC0707406. г. Бакал, ул. Комасомольская, д. 2. Н/ц: 179 300 руб. з-к: 26 895 руб. Д-к, с-к ООО «Уралцем». Самосвал Урал 5557-0013-10, 2004 г.в., VIN:X9Z55570041302498. г. Златоуст, Кусинское шоссе, д. 15 А. Н/ц: 715 700 руб. з-к: 107 355 руб. Д-к, с-к ООО «Уралцем». Груз. тягач Урал 442025, 1991 г.в. г. Златоуст, Кусинское шоссе, д. 15 А. Н/ц: 973 000 руб. з-к: 145 950 руб. Д-к, МТУ Росимущества в Челяб.и Курган. Областях. А/м KIA Sou, 2016 г.в., VIN: XWEJP811BG0006508. г. Челябинск, Северный тракт, д. 17. С-к Рассохин А.Н. Н/ц: 1 159 800 руб. з-к: 173 970 руб.

Вторые торги: Д-к, с-к Громов Е.А. А/м Mitsubishi Lancer, 2008 г.в., VIN: JMBSTCY4A8U010126. г. Челябинск, ул. Марченко, д. 9. Н/ц: 423 470 руб. з-к: 63 520,50 руб. Д-к, с-к Андронов А.А. А/м Lifan 214813, г/в 2011, VIN:X9W214813B0014208. Агаповский р-он, п. Буранный, ул. Школьная, д. 50. Н/ц: 171 275 руб. з-к: 25 691,25 руб. Д-к, с-к Абрамов П.А. А/м Kia Sportage, 2020 г.в., VIN: XWEPH81AAM0003342. г. Магнитогорск, ул. Коммунальная, д. 10. Н/ц: 1 704 845 руб. з-к: 255 726,75 руб. Д-к, с-к Сидорович А.А. А/м Toyota Camry, 2009 г.в. VIN: XW7BK40K20S001238. п.Терема, ул. Выборная д.1/11. Н/ц: 875 500 руб. з-к: 131 325 руб. Д-к, с-к Поздеева Л.Л. А/м ВАЗ 211540, Lada Samara, 2008 г.в., VIN: XTA21154084638630. г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 38. Н/ц: 170 000 руб. з-к: 25 500 руб.

Все имущество находится на территории Челябинской обл. Шаг аукциона для всех лотов составляет 1% от начальной продажной цены. Все лоты имеют ограничения в виде запретов на регистрационные действия, наложенные уполномоченными органами. В отношении лотов № 1,2, 10-21, 26-33, 41-46 границы з/у участка не установлены в соответствии с требованиями ЗК РФ. Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене на электронной торговой площадке «Фабрикант» (далее – ЭТП): https://www.fabrikant.ru/. Информация о вознаграждении оператора ЭТП размещена в разделе 14 Регламента. Правила и порядок проведения торгов по продаже арестованного имущества регламентируются статьями 448, 449, 449.1 ГК РФ, Регламентом ЭТП. Вся необходимая информация о торгах: правилах проведения торгов; реквизиты для оплаты задатка; форма заявки и проект договора купли-продажи, документация, характеризующая предмет торгов, размещена на официальном сайте РФ в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru (ГИС Торги). Иную информацию можно получить по адресу эл. почты: dialog-chel@mail.ru, по № телефона: +79123218400. Время, указанное в информационном сообщении, Мск. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не внесении денежных средств (в установленный протоколом срок) в счет оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается. Не ранее чем через десять рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах торгов Организатор торгов заключает с победителем торгов договор купли – продажи на ЭТП с применением ЭЦП.

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