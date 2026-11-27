Сегодня, 27 ноября, на главном конвейере автомобильного завода «УРАЛ» впервые состоялось выступление Государственного симфонического оркестра Челябинской области. Концерт «Время, вперед!» стал одним из центральных событий первого филармонического фестиваля «Индустриальная классика», который проходит в Миассе с 27 по 30 ноября 2026 года при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Культурного центра «УРАЛ», Автомобильного завода «УРАЛ» и Челябинской государственной филармонии. Фестиваль приурочен к 85-летию со дня основания автозавода.

В числе почетных гостей концерта присутствовал полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Артём Жога поблагодарил автозаводчан за самоотверженное служение своей Родине и отметил, что люди труда и высокая культура всегда идут рука об руку.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников АЗ «УРАЛ» с юбилеем предприятия, пожелал двигаться к новым высотам, передавая мастерство и традиции из поколения в поколение.

Программа «Время, вперед!» погрузила слушателей в эпоху русского авангарда и конструктивизма: экспериментальные произведения, наполненные ритмами и звуками заводской жизни, прозвучали непосредственно в производственном пространстве, среди действующего оборудования главного конвейера. Классическая музыка вышла за пределы привычных концертных залов и вступила в диалог с индустриальным наследием Урала.

Генеральный директора АО «АЗ «УРАЛ» Павел Яковлев: «Для нас большая честь, что проведение первого фестиваля „Индустриальная классика“ поддержали полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артём Жога и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Это свидетельство того, что развитие культуры на промышленных территориях — наш общий приоритет. Сегодня мы открыли событие, которое на первый взгляд может показаться необычным для стен предприятия. Но я убеждён: именно здесь, на уральской земле, где закаляется металл и рождаются могучие автомобили, этому фестивалю самое место. Мы привыкли говорить о силе и надёжности — это язык наших машин. Но есть и другой язык, понятный без перевода, — язык классической музыки. Уверен, что „Индустриальная классика“ станет точкой сборки новой культурной идентичности нашего города».