Ученики школы № 121 города Снежинска побывали с экскурсией в музее Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел»).

В группе было 25 школьников и педагоги. Для ребят этот визит стал практическим шагом в изучении того, как устроена современная металлургия и как работает производственная цепочка крупного промышленного предприятия.

Гости познакомились с экспозицией, где среди прочего представлены действующие модели промышленных агрегатов. Интерес вызвали не только отдельные этапы производства на комбинате, но и вся логистическая и технологическая цепочка в масштабах Группы «Мечел»: откуда берутся топливо и сырье, как они трансформируются в готовую продукцию.

Активное обсуждение вызвало и географическое измерение темы. Ребята спрашивали, какие именно объекты в российских городах возводились с использованием челябинской стали в разные годы.

Одним из самых ярких моментов экскурсии стала работа с моделью, демонстрирующей процесс закалки рельса в растворе полимера. Ученики решили прикладную задачу: рассчитали, за какое время можно было бы преодолеть по прямой расстояние от Челябинска до Снежинска (около 111 км) по гипотетической линии из челябинских рельсов — при скорости, характерной для систем высокоскоростного движения. Полученная в результате расчетов цифра — порядка 20 минут — очень вдохновила юных гостей. Педагоги отметили, что сочетание живой экспозиции и инженерного задания работает лучше любой мотивации: дети не просто рассматривают макеты, а сразу применяют школьные знания на практике.