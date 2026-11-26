Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») произвел отгрузку первой партии 100 метровых железнодорожных рельсов Р65 ДТ350 на строительство высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург.

Общий вес первой партии рельсовой продукции составил 1,5 тыс. тонн. Всего по действующему договору с ОАО «РЖД» для нужд ВСМ Москва—Санкт-Петербург до конца текущего года будет поставлено 7,9 тыс. тонн. Рельсы Р65 ДТ350 будут использоваться на станционных путях, а также стрелочных переводах.

Кроме того, ЧМК планирует поставить в рамках второго договора с ОАО «РЖД» 174 тыс. тонн рельсового проката до конца 2026 года. В номенклатуру поставки входят дифференцированно-термоупрочненные рельсы Р65 и Р65СС длиной 25 м и 100 м, а также остряковые рельсы ОР65 и рельсы Р65 НТ260, из которых изготавливаются стрелочные переводы.

За прошлый год ЧМК освоил производство и сертифицировал пять новых видов железнодорожных рельсов длиной 100 метров: Р65 ДТ350ВС400, Р65 ДТ350ВС, Р65 ДТ370, Р65 ДТ370ИК и Р50 ДТ350.

«Освоенный ЧМК сортамент рельсовой продукции позволяет обеспечивать практически все потребности ОАО „РЖД“. Мы готовы наращивать поставки как для текущих нужд РЖД, так и для будущей сети ВСМ, включая магистраль Москва—Минск», — отметил генеральный директор ПАО «ЧМК» Владимир Капнин.