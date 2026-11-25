Эксперты аналитического агентства TelecomDaily назвали лидера «Индекса цифрового лидерства операторов связи». Лидером стала компания МТС — она набрала 8,58 балла из 10, получив максимальные оценки среди телекоммуникационных операторов за технологичность цифровых сервисов и их восприятие абонентами.

В исследовании TelecomDaily оценивались цифровые возможности крупнейших российских мобильных операторов: удобство, разнообразие и востребованность пользователями. Эксперты оценивали также качество работы сервисов в рамках единого пользовательского опыта, какие задачи они помогают решать и простоту использования. Итоговый результат — 8,58 балла из 10 — отражает лидерство компании по совокупности этих показателей.

Эксперты TelecomDaily изучили 12 категорий цифровых услуг — умных голосовых помощников, расшифровку звонков, шумоподавление, защиту от спама и мошенников, гибкое управление тарифами, финансовые сервисы, подписки, видеосервисы. По совокупности оценок в этой категории самые высокие баллы среди операторов получила МТС — 4,36 из 5. Также респонденты оценивали, насколько удобно подобные цифровые функции объединены между собой и насколько просто пользоваться ими в одном приложении — здесь также победитель рейтинга получил самые высокие оценки. Для абонента это означает, что многие повседневные задачи можно решать в привычной цифровой среде, не переключаясь между множеством разных приложений и сервисов.

Умные решения компании также помогают с задачами, с которыми абоненты сталкиваются каждый день. По данным TelecomDaily, чаще всего пользователи обращаются к защите от спам-звонков и мошенников — ей пользуются 39% опрошенных. На втором месте — управление тарифом и расходами через приложение (36,5%), на третьем — определение звонящего (33,5%). Еще 21,8% респондентов используют приложение для обращения в поддержку, а 16% — голосового помощника. Именно эти функции участники исследования считают наиболее важными: защита от спама и мошенников, а также управление тарифом и расходами получили по 4,48 балла из 5.

Набраны максимальные оценки за восприятие цифрового лидерства абонентами. 42% участников опроса считают, что именно у этого оператора самый широкий набор дополнительных функций и цифровых сервисов. 37% назвали цифровые сервисы компании наиболее удобными, а 35% отметили, что эта компания лучше других объединяет мобильную связь, приложение, подписки и дополнительные услуги в единую экосистему.

Об исследовании

«Индекс цифрового лидерства операторов связи» подготовлен ИАА TelecomDaily в августе—октябре 2026 года. Исследование включало онлайн-опрос абонентов и экспертный анализ цифровых сервисов четырех крупнейших российских мобильных операторов. В опросе приняли участие более 1,5 тыс. человек из более чем 50 регионов России, было получено 1219 результативных анкет.

Итоговый индекс рассчитывался на основе трех равнозначных показателей: пользовательского опыта цифровых сервисов, восприятия цифрового лидерства оператора абонентами и технологичности сервисов по оценке экспертов. Вес каждого показателя составил 33,3%.