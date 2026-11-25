Благотворительный книжный фестиваль «Лампочка» направит средства, вырученные на ближайшем мероприятии, в АНО социально-реабилитационной помощи нуждающимся «Человек напротив». Деньги с продажи книг пойдут на работу мобильной бригады, которая выезжает к тяжелобольным и пожилым людям в Челябинске и области.

«Лампочка» — это большое городское событие, объединяющее книги, лекции, мастер-классы, живую музыку и маркет локальных проектов. Гости смогут обновить домашнюю библиотеку, заняться творчеством, купить изделия ручной работы у местных мастеров и пообщаться. Фестиваль пройдёт 29 ноября с 12:00 до 18:00. До 27 ноября включительно организаторы принимают от горожан книги в хорошем состоянии (изданные не раньше 2000 года), а также журналы, настольные игры и пазлы. Приносить их можно на главную площадку фестиваля — в Дом архитектора по адресу: проспект Ленина, 41а.

Перед каждым фестивалем команда выбирает новую организацию-благополучателя. На этот раз им стала АНО «Человек напротив», сотрудники которой помогают тяжелобольным и пожилым южноуральцам на дому. «Для людей, которые годами не выходят из дома, наш приезд — часто единственная возможность получить профессиональную помощь и просто поговорить. Средства нужны на бензин, обслуживание автомобиля, работу специалистов и закупку гуманитарной помощи — памперсов, пелёнок, продуктов», — говорит директор АНО «Человек напротив» Татьяна Кузнецова.

Организация работает с 2019 года и поддерживает людей старшего возраста, пациентов с деменцией, тяжелобольных и их семьи. Специалисты проводят бесплатные занятия, консультируют родственников по вопросам ухода и передают гуманитарную помощь. Все проекты существуют за счёт пожертвований и грантов.

«Мы уже знаем, что несколько недель работы фестиваля дают фондам возможность жить и помогать. Кому-то несколько месяцев, а кому-то — целый год. После этой мысли все вопросы о важности „Лампочки“ отпадают», — дополняет Анастасия Селиванова, соосновательница фестиваля «Лампочка».

Приносите книги на «Лампочку», приходите на маркет и участвуйте в программе фестиваля.