Предстоящие новогодние каникулы в Челябинске продлятся 11 дней — с 31 декабря по 10 января. Однако, согласно опросу SuperJob, такой длительный отдых считают оптимальным лишь 39% горожан. В среднем жители региона предпочли бы отдыхать девять дней.

Мнения южноуральцев разделились: 10% хотели бы продлить выходные до 12–14 дней, 9% достаточно 8–10 дней, а 12% опрошенных считают достаточным перерыв всего в четыре–шесть дней. Еще 8% готовы ограничиться одним–тремя днями, а 2% согласны работать без праздничных выходных вовсе. Женщины чаще мужчин поддерживают официальные 11 дней (44% против 34%), а среди молодёжи до 35 лет этот вариант выбирают 43%. Напротив, среди горожан старше 45 лет каждый десятый предпочел бы самый короткий отдых в один–три дня.