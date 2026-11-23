За девять месяцев 2026 года сельхозпредприятия Челябинской области произвели 114,3 тыс. тонн молока, при этом производство стабильно растёт. В этом году рост составил + 6% к показателю 2025-го.

Активнее всего производство обновляют СПК «Коелгинское» имени И. Н. Шундеева, «Племенной завод», совхоз «Акбашевский», «Предуралье», хозяйство Карсакбаева, «Хлебинка» и СПК «Подовинное». Впрочем, лидерство этих предприятий держится не только на автоматике, но и на людях. Так, семья аграриев Шундеевых победила в номинации «Эстафета мастерства» на окружном фестивале в Кургане. Их родному СПК «Коелгинское» им. И. Н. Шундеева в прошлом году исполнилось 55 лет. Хозяйство первым в области внедрило доильную «карусель». Сейчас СПК выдаёт до 120 тонн молока в сутки.

Награду в номинации «Фундамент новых поколений» получила династия Фоминых из ООО «Хлебинка». Они в этом году запустили первую в регионе полностью роботизированную ферму, где доение и раздачу кормов контролирует автоматика.

Ранее мы сообщали о награждении заместителя губернатора Челябинской области, министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина. Чиновник удостоился медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.