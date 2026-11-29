Более 100 многоквартирных домов в Центральном районе Челябинска останутся без воды 30 ноября.

Как сообщили в администрации района, причиной станут ремонтные работы на повреждённом водоводе, которые продлятся с 09:00 до 22:00.

В списке следующие адреса:

— ул. Энгельса, 36, 36А, 38, 38А, 38Б, 40, 40А, 40Б, 42, 42А, 42Б, 44, 44А, 44Б, 44В, 44Г, 44Д, 46, 46А, 48, 50, 75А, 77, 77А, 79, 79А, 81, 81А, 83, 83А, 83Б, 95, 97, 97А, 97Б, 99, 99А, 99Б, 99В,101, 101А, 103, 107;

— ул. Энтузиастов, 13/1, 13/2, 13А,13Б, 15, 15А/1, 15А/2, 15Г, 17, 17А, 26А, 28А, 26А/ст.1 — ул. Худякова, 5, 7, 9, 11А;

— ул. Воровского, 26А, 30, 32, 34, 34А, 36, 36А, 36Б, 36В, 38, 38/2, 36Б, 38В, 40, 42А, 48, 52А, 54А — ул. Верхнеуральская, 20А;

— ул. Курчатова, 23, 23А, 23Б, 24, 25, 25А, 26, 26А, 27А, 27Б, 28, 30, 30А, 32, 34, 36;

— ул. Южная, 1, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 4, 4А, 4Б, 4В, 5, 5А, 7, 9, 9А;

— ул. Больничная, 12, 18;

— ул. К. Цеткин, 70А, 70Б, 70В;

— К. Либкнехта, 9, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 36А;

— Свердловский пр., 71, 80, 84, 84А, 84А/1, 84Б, 86, 88;

— ул. С. Кривой, 34, 36, 41, 43, 43А, 45, 47, 47А, 51А;

— ул. Володарского, 50, 50А, 52, 52А;

— пр. Ленина, 69, 71.