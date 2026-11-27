Новогодние игрушки для главной ёлки национального парка «Таганай» сделали воспитанники челябинского центра помощи детям «Аистёнок». Такую просьбу «Таганая» передали подшефным сотрудники «НОВАТЭК-Челябинск». Ребята откликнулись и под руководством педагогов смастерили нарядный серебристый шар и игрушку в виде забавного кота.

Представители «НОВАТЭК-Челябинск» из Златоустовского участка Абонентской службы передали на центральную усадьбу парка чудесные детские поделки и дополнили их образом талисмана региональной газовой компании.