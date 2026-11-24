Редакция «Аргументы и Факты-Челябинск», chel.aif.ru вошла в число победителей конкурса Совкомбанка «Добро звучит громче». Всего на участие в отборе поступило около 100 заявок из 32 регионов России, а гранты на общую сумму 6,6 млн рублей разделил 31 медиаресурс — от областных газет и регионального телевидения до городских интернет-изданий.

Конкурс направлен на поддержку редакций, рассказывающих о работе некоммерческих организаций, которые участвуют в инициативах «Совкомбанк про добро» и «Технологии Добра». В фокусе публикаций — помощь нуждающимся, деятельность благотворительных фондов и способы, которыми читатели могут поддержать добрые дела.

География лауреатов охватывает всю страну — от Калининграда до Хабаровска. В список лучших вошли как региональные филиалы федеральных медиабрендов, так и независимые местные СМИ. Такой подход помогает развивать социальную журналистику в изданиях самого разного масштаба: от крупных площадок с широкой областной аудиторией до локальных медиа, освещающих жизнь конкретного города.

«Для банка поддержка социальной журналистики — это инвестиция в доверие, без которого благотворительность не может развиваться устойчиво. Читателю важно понимать, как работает фонд, на что направляется помощь и что она меняет в жизни людей. Ответить на эти вопросы убедительно может журналист, который проверяет факты, знает местный контекст и следит за судьбой героев. Наша задача — дать редакциям дополнительные ресурсы для такой работы. Мы поддерживаем не отдельный информационный повод, а профессиональный подход к освещению благотворительности», — отметил руководитель департамента по связям с общественностью Совкомбанка Антон Запольский.

Заявки оценивал независимый экспертный совет, объединивший представителей общественного сектора, благотворительных фондов и индустрии коммуникаций. Жюри обращало внимание на качество журналистской подачи, глубину раскрытия темы, эмоциональный отклик, а также на то, насколько публикация способна вовлечь читателей в благотворительность. Итоговая сумма гранта определялась двумя факторами: посещаемостью сайта редакции и оценками экспертов.

«Когда информационное пространство заполняют тексты, созданные нейросетями, особенно ценишь материалы, в которых слышен человеческий голос. В конкурсных работах чувствуется личное участие авторов: они понимают своих героев, внимательно относятся к теме и к тому, как ее воспримет читатель. Здесь недостаточно просто произвести больше контента. Важно осмыслить историю и найти точные слова. Было приятно видеть, что большинство участников выбрали именно этот путь. Надеюсь, в следующем этапе конкурс привлечет еще больше участников и сохранит эту планку качества», — поделился партнер, директор по стратегическому развитию Philin Philgood Тарас Скулов.

Грантовая поддержка помогает редакциям активнее освещать социальную повестку, а некоммерческим организациям — доступно рассказывать о своей работе широкой аудитории. Локальным изданиям это дает ресурс для более глубокого погружения в истории людей и фондов, работающих рядом с их читателями. «Добро звучит громче» — всероссийский конкурс микрогрантов Совкомбанка для региональных медиа. Проект нацелен на развитие социальной журналистики и популяризацию работы НКО, задействованных в программах «Совкомбанк про добро» и «Технологии Добра». Лауреатов конкурса выбирает независимый экспертный совет.