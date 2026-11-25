ООО «Диалог» ИНН 3000003423, именуемое в дальнейшем Организатором торгов, действующее на основании Договора, заключенного с МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях, извещает о проведении торгов в форме аукциона по реализации арестованного имущества на основании поручении МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях и уведомлений УФССП России по Курганской области.

Используемые сокращения: д-к – должник; с-к – собственник; З/уч–земельный участок; Жил.пом.- жилое помещение; Н/п.- нежилое помещение; а/м –легковой автомобиль, ТС- транспортное средство; пл-площадь; к/н-кадастровый номер; г/н – государственный номер, г.в.- год выпуска; д-дом; кв-квартира; мкрн–микрорайон; пом-помещение; р-н–район; стр-строение; тр–тракт; уч–участок, корп – корпус; р.д. –регистрационные действия; несов-их –несовершеннолетних; Б/У- бывшего употребления; Н/ц- начальная цена; З-к-задаток; Ш/а- шаг аукциона; руб.-рублей; п-е – поручение.

Торги по следующему имуществу состоятся 30.12.2026г. 10ч.00мин по московскому времени.

Первые торги (не заложенное недвижимое имущество, не заложенное и заложенное движимое):

Должник: Сапронова С.К. Лот 1: Нежилое помещение, площадь: 21,1 кв.м., кадастровый номер: 45:25:080301:2306. Адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Краснодонская, д. 3а, пом. 12. Н/ц: 243 000 руб. З-к: 36 450 руб. Ш/а: 2 430 руб. Поручение: 74-БЛ/20209. Собственник: Сапронова С.К.

Должник: Гридин С.А. Лот 2: Нежилое помещение, площадь: 20,8 кв.м., кадастровый номер: 45:25:010606:2485. Адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Автозаводская, №6, пом. 247. Н/ц: 238 000 руб. З-к: 35 700 руб. Ш/а: 2 380 руб. Поручение: 74-БЛ/20209. Собственник: Гридин С.А.

Должник: Емельянова С.Н. Лот 3: Нежилое помещение (гараж), площадь: 16,8 кв.м., кадастровый номер: 45:25:020812:1612. Адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 2а, ГСК №52, гараж 4. Земельный участок должнику не принадлежит. Н/ц: 178 200 руб. З-к: 26 730 руб. Ш/а: 1 782 руб. Поручение: 74-БЛ/20209. Собственник: Емельянова С.Н.

Должник: Сковордин А.В. Лот 4: Нежилое помещение (гараж), площадь: 26,4 кв.м., кадастровый номер: 45:25:070507:1724. Адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Сибирская, №42б, ГСК №84, гараж 522. Земельный участок должнику не принадлежит. Н/ц: 373 400 руб. З-к: 56 010 руб. Ш/а: 3 734 руб. Поручение: 74-БЛ/20209. Собственник: Сковордин А.В.

Должник: Блинов М.А. Лот 5: Нежилое помещение, площадь: 22,4 кв.м., кадастровый номер: 45:25:070118:3094. Адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Профсоюзная, д. 2, пом. 58, блок 3. Н/ц: 133 000 руб. З-к: 19 950 руб. Ш/а: 1 330 руб. Поручение: 74-БЛ/20209. Собственник: Блинов М.А.

Должник: Сковордин А.В. Лот 6: Нежилое помещение (гараж), площадь: 62,6 кв.м., кадастровый номер: 45:25:070507:1875. Адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Сибирская, №42б, ГСК №84, гараж 352. Земельный участок должнику не принадлежит. Н/ц: 792 200 руб. З-к: 118 830 руб. Ш/а: 7 922 руб. Поручение: 74-БЛ/20209. Собственник: Сковордин А.В.

Должник: Жуков С.В. Лот 7: Нежилое помещение, площадь: 18,3 кв.м., кадастровый номер: 45:25:000000:21200. Адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Профсоюзная, д. 1, пом. 29, блок 5. Н/ц: 140 000 руб. З-к: 21 000 руб. Ш/а: 1 400 руб. Поручение: 74-БЛ/20209. Собственник: Жуков С.В.

Должник: Моношкова Н.И. Лот 8: Нежилое помещение, площадь: 20,1 кв.м., кадастровый номер: 45:25:080203:1120. Адрес: Курганская область, г. Курган, пр-кт Конституции, д. 35а, пом. 8-7. Н/ц: 231 000 руб. З-к: 34 650 руб. Ш/а: 2 310 руб. Поручение: 74-БЛ/20209. Собственник: Моношкова Н.И.

Должник: Важенин А.П. Лот 9: Нежилое помещение, площадь: 17,5 кв.м., кадастровый номер: 45:25:000000:22197. Адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Юргамышская, д. 11, пом. 35. Н/ц: 166 000 руб. З-к: 24 900 руб. Ш/а: 1 660 руб. Поручение: 74-БЛ/20209. Собственник: Важенин А.П.

Должник: Палагин С.Н. Лот 10: Земельный участок сельскохозяйственного назначения (для ведения сельского хозяйства), площадь: 195400 кв.м., кадастровый номер: 45:15:021801:227. Адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Курганская обл., Половинский р-он, на землях колхоза «Спартак». Особые отметки: Земельный участок в аренде ООО «Перспектива Плюс» ИНН 4501212331, договор аренды земельного участка №12 от 13.07.2022 продолжительностью 49 лет - до 12.07.2071 года. Н/ц: 158 000 руб. З-к: 23 700 руб. Ш/а: 1 580 руб. Поручение: 74-БЛ/20209. Собственник: Палагин С.Н.

Должник: Осипов С.Н. Лот 11: Земельный участок (земли населенных пунктов) (для ведения личного подсобного хозяйства), площадь: 1 000 кв.м., кадастровый номер: 45:08:012901:809. Адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Курганская обл., Кетовский р-н, с. Колташево, мкр. «Ключи», 11. Участок не огорожен, каких-либо построек на участке нет. Н/ц: 86 000 руб. З-к: 12 900 руб. Ш/а: 860 руб. Поручение: 74-БЛ/20209. Собственник: Осипов С.Н.

Должник: Иманов Н.С. Лот 12: Земельный участок сельскохозяйственного назначения (для садоводства), площадь: 833 кв.м., кадастровый номер: 45:08:012704:140. Адрес: Курганская обл., м.о. Кетовский, с. Колташево, тер. СНТ Содружество, з/у 78. Участок не огорожен, на участке нет никаких построек. Н/ц: 80 000 руб. З-к: 12 000 руб. Ш/а: 800 руб. Поручение: 74-БЛ/20209. Собственник: Иманов Н.С.

Должник: Шорин М.А. Лот 13: Нежилое здание (автомойка), площадь: 46,5 кв.м., кадастровый номер: 45:25:030604:2209. Право аренды на земельный участок (земли населенных пунктов) (объекты придорожного сервиса (автомойка)), площадь: 1242 кв.м., кадастровый номер: 45:25:030604:1905. Адрес местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Курганская область, г. Курган, пр-кт Маршала Голикова, №24в. Ограничения (обременения): Предусмотренные ст. 56 ЗК РФ. Дата гос. регистрации от 19.06.2020, № 30 887. регистрации 45:25:030604:1905-45/051/2020-6. Н/ц: 3 088 700 руб. З-к: 463 305 руб. Ш/а: 30 887 руб. Поручение: 74-БЛ/20209. Собственник: Шорин М.А.

Повторные торги (не заложенное недвижимое имущество, не заложенное и заложенное движимое):

Должник: Стенников С.А. Лот 14: Земельный участок (земли населенных пунктов) (для садоводства), площадь: 548 кв.м., кадастровый номер: 45:25:040401:125. Нежилое здание (садовый дом), площадь: 8,6 кв.м., кадастровый номер: 45:25:040401:329. Адрес: Курганская область, г. Курган, сад «Авторемонтник-2», уч. 127. Н/ц: 116 450 руб. З-к: 17 468 руб. Ш/а: 1 165 руб. Поручение: 74-БЛ/16017. Собственник: Стенников С.А.

Должник: Галавска Н.В. Лот 15: Земельный участок (земли населенных пунктов) (для общественно-деловых целей), площадь: 1 280 кв.м., кадастровый номер: 45:10:030104:175. Нежилое здание (здание магазина), площадь: 231,1 кв.м., кадастровый номер: 45:10:030104:351. Нежилое здание (здание склада), площадь: 34,4 кв.м., кадастровый номер: 45:10:0301046:349. Адрес: Курганская область, м.о. Лебяжьевский, р.п. Лебяжье, ул. Спортивная, уч. 53а. Н/ц: 4 206 395 руб. З-к: 630 959 руб. Ш/а: 42 064 руб. Поручение: 74-БЛ/17065. Собственник: Галавска Н.В.

Должник: ИП Козловец А.С. Лот 16: Земельный участок сельскохозяйственного назначения (для сельскохозяйственного использования), площадь: 5795689 +/- 21065 кв.м., кадастровый номер: 45:04:000000:2393. Адрес: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного участка. Почтовый адрес ориентира: Курганская область, Далматовский р-н, 550 метров на юго-запад от с. Новосельское. Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 7 контуров. Ограничения, предусмотренные ст. 56 ЗК РФ. Н/ц: 2 983 415 руб. (НДС не облагается) З-к: 447 512 руб. Ш/а: 29 834 руб. Поручение: 74-БЛ/17258. Собственник: Козловец А.С.

Должник: Сонникова Н.А. Лот 17: Земельный участок (земли населенных пунктов) (для садоводства), площадь: 463 кв.м., кадастровый номер: 45:25:080402:211. Адрес: Курганская область, г. Курган, СНТ «Риск-1», уч. 212. Ограничения, предусмотренные ст. 56 ЗК РФ. Н/ц: 106 250 руб. З-к: 15 938 руб. Ш/а: 1 063 руб. Поручение: 74-БЛ/17073. Собственник: Сонникова Н.А.

Должник: Буков В.Г. Лот 18: Нежилое помещение (гараж), площадь: 18,9 кв.м., кадастровый номер: 45:25:040611:990. Адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Гагарина, д. 64а, ГСК №69, гараж 321. Земельный участок должнику не принадлежит. Н/ц: 92 650 руб. З-к: 13 898 руб. Ш/а: 927 руб. Поручение: 74-БЛ/17073. Собственник: Буков В.Г.

Должник: Серков А.Д. Лот 19: Нежилое помещение, площадь: 16,6 кв.м., кадастровый номер: 45:25:010606:2715. Адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Автозаводская, №6, пом. 157. Н/ц: 146 200 руб. З-к: 21 930 руб. Ш/а: 1 462 руб. Поручение: 74-БЛ/17073. Собственник: Серков А.Д.

Должник: Попов В.М. Лот 20: Нежилое помещение (гараж), площадь: 19,8 кв.м., кадастровый номер: 45:25:020402:1563. Адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Мостостроителей, д. 9, ГСК-99, гараж 139. Земельный участок должнику не принадлежит. Н/ц: 357 850 руб. З-к: 53 678 руб. Ш/а: 3 579 руб. Поручение: 74-БЛ/17065. Собственник: Попов В.М.

Должник: Москалев И.В. Лот 21: Нежилое помещение (гараж), площадь: 15,9 кв.м., кадастровый номер: 45:25:080301:1551. Адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Краснодонская, д. 3а, ГСК 62, гараж 113. Земельный участок должнику не принадлежит. Н/ц: 130 900 руб. З-к: 19 635 руб. Ш/а: 1 309 руб. Поручение: 74-БЛ/17065. Собственник: Москалев И.В.

Должник: Валкин В.В. Лот 22: Нежилое помещение (гараж), площадь: 24,3 кв.м., кадастровый номер: 45:25:070118:2463. Адрес: Курганская область, г. Курган, переулок Чистый, №1, ГСК 26, гараж 48. Земельный участок должнику не принадлежит. Н/ц: 123 250 руб. З-к: 18 488 руб. Ш/а: 1 233 руб. Поручение: 74-БЛ/17065. Собственник: Валкин В.В.

Должник: ИП Манаков А.Е. Лот 23: 1/2 доля нежилого помещения (гаража), площадь: 17,5 кв.м., кадастровый номер: 45:25:030309:1058. Адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Пестеля, д. 28, пом. 61. Земельный участок должнику не принадлежит. Н/ц: 90 100 руб. (НДС не облагается) З-к: 13 515 руб. Ш/а: 901 руб. Поручение: 74/15116. Собственник: Манаков А.Е., Нечеухина А.Е.

Должник: Кудымова Н.Е. Лот 24: 1/4 доля жилого помещения (квартиры), площадь: 34,5 кв.м., кадастровый номер: 45:21:041002:318. Адрес: Курганская область, Шатровский район, д. Усольцева, ул. А. Усольцевой, д. 1, квартира 1. По данным предоставленным ФССП в жилом помещении никто не зарегистрирован и не проживает. Инф. о задолж-ти по кап. рем. ФССП не предоставлена. Н/ц: 58 650 руб. З-к: 8 798 руб. Ш/а: 587 руб. Поручение: 74/14779. Собственник: Кудымова Н.Е., Кудымов Н.И., Кудымов Д.И., Кудымов Д.И.

Должник: Тарасов С.В. Лот 25: 1/2 доля нежилого помещения (гаража), площадь: 20,4 кв.м., кадастровый номер: 45:25:030801:1010. Адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 97в, ГСК №159, пом. 14. Земельный участок должнику не принадлежит. Н/ц: 89 250 руб. З-к: 13 388 руб. Ш/а: 893 руб. Поручение: 74/14779. Собственник: Тарасов С.В., Тарасов А.В.

Должник: Тарасов А.В. Лот 26: 1/2 доля нежилого помещения (гаража), площадь: 20,4 кв.м., кадастровый номер: 45:25:030801:1010. Адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 97в, ГСК №159, пом. 14. Земельный участок должнику не принадлежит. Н/ц: 89 250 руб. З-к: 13 388 руб. Ш/а: 893 руб. Поручение: 74/14779. Собственник: Тарасов А.В., Тарасов С.В.

Должник: Тарасов С.В. Лот 27: 1/2 доля нежилого помещения (гаража), площадь: 18,9 кв.м., кадастровый номер: 45:25:030801:1024. Адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 97в, ГСК №159, пом. 62. Земельный участок должнику не принадлежит. Н/ц: 83 300 руб. З-к: 12 495 руб. Ш/а: 833 руб. Поручение: 74/14779. Собственник: Тарасов С.В., Тарасов А.В.

Должник: Гаврилин С.Б. Лот 28: Легковой автомобиль КИА СПЕКТРА FВ2272, 2007 г.в., г/н: М305КТ45, VIN: XWKFB227270043998, цвет: золотисто-бежевый. Низ по периметру всей машины коррозия металла, задний бампер с левой стороны имеет вмятину и отсутствует крепление, на дверных арках передней и задней двери с обоих сторон автомобиля вздутие ЛКП, лобовое стекло имеет трещину по всей ширине. Б/У. Залог. Адрес: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, д. 38. Н/ц: 154 360 руб. З-к: 23 154 руб. Ш/а: 1 544 руб. Поручение: 74-БЛ/17073. Собственник: Гаврилин С.Б.

Должник: Усольцев К.Н. Лот 29: Легковой автомобиль (седан) Тойота Королла, 2004 г.в., г/н: У395НВ96, VIN: JTDBM28E400079357, цвет темно-синий. Имеются сколы, транспортное средство закрыто, ключи в замке зажигания. Б/У. Залог. Адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Омская, д. 173. Н/ц: 271 915 руб. З-к: 40 787 руб. Ш/а: 2 719 руб. Поручение: 74/15255. Собственник: Усольцев К.Н.

Должник: ООО "АССО" Лот 30: Погрузчик SL920, 2014 г.в., г/н: 5394ОЕ45, зав. № Q140156/H140156, двигатель №4011563, цвет оранжевый. В рабочем состоянии. Б/У. Адрес: Курганская область, г. Шадринск, Курганский тракт, д. 2. Н/ц: 999 855 руб. (НДС не облагается) З-к: 149 978 руб. Ш/а: 9 999 руб. Поручение: 74-БЛ/17578. Собственник: ООО "АССО".

Должник: СПК «Свердлова» Лот 31: Комбайн зерноуборочный "Доминатор-204. Мега" II, 2001 г.в., зав. № 93502407, цвет бело-зеленый. Б/У. Адрес: Курганская область, Далматовский р-н, с. Шатровское, ул. Ленина, д. 88 А. Н/ц: 2 310 385 руб. (НДС не облагается) З-к: 346 558 руб. Ш/а: 23 104 руб. Поручение: 74-БЛ/17580. Собственник: СПК «Свердлова».

Должник: Немкин Е.А. Лот 32: Легковой автомобиль КИА РИО, 2012 г.в., г/н: X421MA45, VIN: Z94CB41BACR049664, цвет бежевый. Трещина на лобовом стекле, повреждение ЛКП, автомобиль закрыт. Б/У. Адрес: Курганская область, г. Курган, 4-й мкр., д. 31. Н/ц: 429 250 руб. З-к: 64 388 руб. Ш/а: 4 293 руб. Поручение: 74-БЛ/17073. Собственник: Немкин Е.А.

Должник: Зырянов Р.Ю. Лот 33: Легковой автомобиль DATSUN ON-DO, 2020 г.в., г/н: М244НВ45, VIN: Z8NBCABD0L0121946, цвет черный. Водительская дверь открыта, вмятины, следы коррозии на передних крыльях, на капоте трещина, передняя правая блок фара отсутствует, нижняя решетка радиатора отсутствует, трещины на обоих бамперах, вмятина на правом пороге. Б/У. Залог. Адрес: Курганская область, г. Курган, ул. Дзержинского, д. 45. Н/ц: 236 903,50 руб. З-к: 35 536 руб. Ш/а: 2 369 руб. Поручение: 74-БЛ/7152. Собственник: Зырянов Р.Ю.

Шаг аукциона для всех лотов составляет 1% от начальной продажной цены. Все лоты имеют ограничения в виде запретов на регистрационные действия, наложенные уполномоченными органами.

Информация о задолженности собственников недвижимого имущества по взносам на капитальный ремонт по каждому лоту отсутствует (судебным приставом-исполнителем не предоставлена). В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ к покупателю переходит обязательство по оплате расходов на капитальный ремонт, не исполненное предыдущим собственником. Обязательства должника по оплате задолженностей перед коммунальными, энерго и ресурсоснабжающими организациями согласно ст. 210 ГК РФ, к новому собственнику не переходят.

Торги проходят в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене на электронной торговой площадке «Фабрикант» (далее – ЭТП) по адресу: https://www.fabrikant.ru.

Порядок проведения торгов и порядок участия в торгах (в том числе регистрация на ЭТП) регулируется Регламентом АО «ЭТС» (Фабрикант).

Информация о вознаграждении оператора ЭТП размещена в Регламенте на сайте https://www.fabrikant.ru

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица (индивидуальные предприниматели), не относящиеся к кругу лиц, указанных в п.5 ст. 449.1 ГК РФ, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем извещении, обеспечившие поступление установленной суммы задатка в до наступления даты подведения итогов рассмотрения заявок.

Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.

Заявки подаются на ЭТП «Фабрикант» https://www.fabrikant.ru в соответствии с аукционной документацией (формами документов), размещенной на сайте https://www.fabrikant.ru. Формы документов также размещены на сайте организатора торгов https://dialogtorgi.ru.

Требуемый для участия в торгах пакет документов, включая заявку, необходимо подать в электронном виде с 10ч.00мин 26.11.2026г. до 16ч.00мин 28.12.2026г., используя функционал ЭТП на сайте https://www.fabrikant.ru. Дата подведения итогов рассмотрения заявок – 29.12.2026г. Время, указанное в информационном сообщении, Московское. На портале https://torgi.gov.ru время подачи и рассмотрения заявок, а также время начала проведения торговых процедур указано Астраханское (+1 МСК).

Для участия в торгах претенденту необходимо представить следующие скан-образцы документов:

- заявку по утвержденной Организатором торгов форме, подписанную собственноручно, ручкой с синими чернилами и отсканированную;

- копию паспорта претендента и представителя претендента (в случае если заявка подается представителем претендента);

- в случае подачи заявки представителем дополнительно: надлежащим образом оформленную доверенность или ее нотариально заверенную копию, выданную лицу, уполномоченному действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие в торгах;

- платежное поручение (квитанцию, чек об оплате) с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение участником торгов задатка на счет ЭТП «Фабрикант»;

- задаток должен поступить в полном объеме и в срок до даты подведения итогов рассмотрения заявок на счет оператора площадки «Фабрикант». В графе «Назначение платежа» следует указать: «Пополнение лицевого счета № __________ по заявке № ________ , без НДС»;

- согласие на обработку персональных данных в соответствии со 152 ФЗ «О персональных данных», подписанное собственноручно, ручкой с синими чернилами и отсканированное;

- опись представленных документов, подписанная собственноручно претендентом или его уполномоченным представителем, ручкой с синими чернилами и отсканированную.

Для индивидуальных предпринимателей дополнительно:

- свидетельство о внесении физического лица в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (при наличии) или лист записи ЕГРИП при регистрации ИП;

- выписка из ЕГРИП не позднее 30 дней до даты подачи заявки на участие в аукционе;

Для юридических лиц дополнительно:

- копия действующего Устава с изменениями (при их наличии);

- свидетельство о гос. регистрации в качестве юридического лица (при наличии) или лист записи ЕГРЮЛ при регистрации ЮЛ;

- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

- выписка из ЕГРЮЛ (не позднее 30 дней до даты подачи заявки на участие в торгах);

- документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностного лица, подавшего заявку;

- решение соответствующего органа управления о приобретении указанного имущества, в случае если необходимость такого согласия предусмотрена учредительными документами претендента (документы юридического лица должны быть заверены юридическим лицом).

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Копия представляемого документа должна быть отснята строго с оригинала документа, содержать все страницы документа оригинала, должна быть четкой, легко читаемой, включая имеющиеся на них печати, подписи, водяные знаки.

Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык.

Один претендент вправе подать в отношении каждого предмета продажи (лота) только одну заявку.

Организатор торгов отказывает заявителю в допуске до участия в аукционе в следующих случаях:

- заявка на участие в торгах и прилагаемые к ней документы поданы с нарушением срока, установленного в информационном сообщении о проведении торгов;

- не представлено подтверждение об уплате задатка на счет ЭТП в срок, указанный в извещении о проведении торгов;

- представлены не все документы, перечисленные в извещении либо представлены документы, несоответствующие требованиям действующего законодательства, либо лицо, подавшее заявку на участие в торгах в соответствии с действующим законодательством РФ не имеет права принимать участия в торгах;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий.

В случае если заявителем предоставлены скан копии плохого качества (частично отсканированные, заретушированные, нечитаемые), заявитель не признается участником торгов.

Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомляются о принятом решении посредством ЭТП, согласно Регламента ЭТП. В случае если, заявитель участвовал в торгах, но не стал победителем, сумма задатка возвращается в порядке, установленного регламента ЭТП «Фабрикант».

Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену. Согласно ч.6 ст. 448 ГК РФ, в день торгов с победителем подписывается электронный протокол о результатах торгов. Победитель торгов в течение 5 рабочих дней, в соответствии с условиями протокола о результатах торгов должен оплатить стоимость приобретаемого имущества по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Челябинской области (МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях, л/с 05691А27370), ИНН 7453216794, КПП 745301001, ОКТМО 75701390, ЕКС № 40102810445370000043, р/с 03212643000000015115, Банк: ОКЦ №1 СибГУ Банка России // УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 015004950. Код классификаций: по залоговому недвижимому имуществу 0014, по иному имуществу 0001). В назначении платежа необходимо указать: «Оплата стоимости имущества по Итоговому протоколу № __________, торговая процедура № ___________ , должник __________. Данные должника заполняются согласно данным из выбранного лота согласно Извещению. № процедуры - указывается номеру извещения и номер лота с сайта torgi.gov.ru. При невнесении денежных средств в счет оплаты приобретаемого имущества в течение 5 рабочих дней со дня проведения торговой процедуры, задаток победителю торгов не возвращается.

На основании Поручения ТУ Росимушества от 05.10.2026 №ДС-12/51897 в целях усиления контроля за процедурой заключения ДКП, установлению прослеживаемости за соблюдением условий заключенных ДКП, а также в целях перевода процесса заключения ДКП в электронный формат с использованием цифровых платформ Росимущества, территориальным органам Росимущества поручается осуществлять заключение ДКП арестованного имущества (за исключением случаев, когда предметом ДКП выступает единый имущественный комплекс), по результатам торговых процедур в соответствии с информационными извещениями, опубликованными после 13.10.2026, исключительно с использованием государственной информационной системы «Федеральное имущество онлайн», «Личного кабинета арендатора/заявителя» (https://fiol.rosim.gov.ru/mk/), «Подсистема обработки обращений», в том числе по процедурам, организуемым специализированными организациями. Инструкции по порядку использования сервисов при заключении ДКП и типовой ДКП для размещения в составе информационного извещения прилагаются.

Покупателем арестованного имущества выступает победитель электронных торгов на основании Протокола об итогах (о результатах торгов). Победителем может выступать юр. лицо, физ. лицо, ИП.

Для инициации заключения электронного договора купли-продажи арестованного имущества в Личном кабинете арендатора/заявителя (далее - ЛК) победитель торгов (представитель победителя торгов) формирует заявку на заключение договора и акта приема передачи имущества в ТУ Росимущества – организатора торгов (далее - Продавец).

Для оформления заявки необходимо в ЛК выбрать жизненную ситуацию «Подписать договор по результатам торгов».

После заполнения формы необходимо нажать на кнопку «Подписать и направить». Заявка будет направлена на рассмотрение в Подсистему обработки обращений (далее - ПОО) в соответствующее Территориальное управление РИ.

Статус заявления покупатель может наблюдать в ЛК в пункте меню «Сообщения». В этот раздел будут поступать документы на рассмотрение/подписание, обновляться статусы по мере рассмотрения заявки Продавцом.

Заявки на покупку арестованного имущества в Подсистеме обработки обращений (далее - ПОО) делятся на два вида «Подписание договора купли-продажи арестованного недвижимого имущества» и «Подписание договора купли-продажи арестованного движимого имущества». Срок рассмотрения заявок вышеобозначенных видов – 30 дней.

По истечению 10 рабочих дней со дня размещения протокола о результатах торгов в сети Интернет, с победителем торгов заключается договор купли-продажи в электронном виде с использованием государственной информационной системы «Федеральное имущество онлайн», «Личного кабинета арендатора/заявителя» (https://fiol.rosim.gov.ru/mk/), «Подсистема обработки обращений», в соответствии с действующим законодательством РФ.

Победитель торгов самостоятельно осуществляет снятие арестов, запретов на совершение регистрационных действий иных обременений имущества, обратившись к судебному приставу-исполнителю, передавшему имущество для реализации, а так же в суды, вынесшие соответствующие судебные акты, органы государственной и муниципальной власти.

Вне зависимости от формы и вида сделки, покупатель оформляет права на движимое и недвижимое имущество, а также на земельные участки самостоятельно и за свой счет в соответствии с действующим законодательством.

Передача имущества Покупателю осуществляется судебным приставом-исполнителем, инициировавшим реализацию арестованного имущества, без привлечения Продавца, в месте его хранения, силами и средствами Покупателя и за счет Покупателя. В этом случае, порядок и сроки фактической передачи Имущества устанавливает судебный пристав-исполнитель в соответствии с действующим законодательством РФ (от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (в редакции от 23.11.2024).

Организатор торгов оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов в соответствии с действующим Законодательством.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, а также Федеральным законом от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» обязанность по установлению графика осмотра при организации и проведении аукциона по реализации арестованного имущества, равно как обязанность по организации осмотра такого имущества у Организатора торгов, отсутствует.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении торгов, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов, порядке их проведения, формами документов можно на сайте www.torgi.gov.ru, отправив запрос по адресу электронной почты dialog.kurgan@inbox.ru, либо по телефону +7 (992) 514 92 02 в рабочие дни с 11-00 до 16-00ч. по московскому времени.

При устном и письменном взаимодействии с Организатором торгов заинтересованным лицам необходимо соблюдать правила делового этикета, корректного общения. В противном случае, Организатор торгов оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить общение и взаимодействие с данными лицами.

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