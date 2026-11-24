В Шумихинском округе Курганской области произошел первый трагический случай провала под лёд. На озере Быстряково возле села Столбово извлекли из водоёма тело 74-летнего рыбака, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По предварительным данным, утром 21 ноября мужчина отправился на рыбалку, но к вечеру домой не вернулся. Его тело нашли под льдом и достали из воды на следующий день во время поисковых мероприятий. Мишкинский межрайонный следственный отдел СК России проводит доследственную проверку.

На место выезжала следственно-оперативная группа. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Следственное управление напоминает: ледяной покров на водоемах формируется неравномерно и сейчас не обладает достаточной прочностью. Любителям рыбалки нужно строго соблюдать меры предосторожности и воздержаться от выхода на водоём до полного становления надежного льда.